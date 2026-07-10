モデルでタレントのみりちゃむが５日、テレビ東京系「世界の給与明細」で、高校の同級生に貢いだ驚きの金額を明かした。お金での失敗談を聞かれたみりちゃむは「貢ぎグセがあって…」と切り出し「高校の時の同級生の彼氏にも結構…。私も働いていたので、お金ですね」と高校時代にすでに交際相手にお金を貢いでいたと明かした。みりちゃむは「地味に増えていく、金額が」といい、藤本美貴から「どういう風に？」と聞かれ「今