複数のアメリカメディアは9日、イランがトランプ大統領の暗殺計画を企てているとする情報を、イスラエルがアメリカに伝達していたと報じました。複数のアメリカメディアは9日、イランがトランプ大統領の暗殺を計画している事を示す新たな情報を、イスラエルがアメリカに伝えていたと報じました。CNNは、アメリカ側も情報収集は続けていたものの、イスラエルからの情報は、最新かつ具体的な計画で、今週、アメリカに伝えられたとし