きのう、釧路港で水揚げされた初物のサンマがけさ、札幌で競りにかけられ、過去最高値となる1キロ111万2000円の値がつきました。札幌市中央卸売市場では初物のサンマ30キロが競りにかけられました。「111万2000円でございます！」最高値は1キロ111万2000円。去年の88万円を上回るご祝儀価格で札幌の鮮魚店が競り落としました。記者「けさ、初競りがおこなわれたサンマ。札幌市内のスーパーでも、なんと1尾20万円で販売されています