俳優・佐藤二朗と橋本愛をめぐる一連の騒動が、いまだ波紋を広げている。発端となったのは、『週刊文春』が報じた『夫婦別姓刑事』（フジテレビ系）でW主演を務めた、佐藤による橋本へのハラスメント疑惑だった。フジテレビは外部弁護士による調査を経て「ハラスメント」と認定したことを公表。一方で、佐藤側は「事実と異なる」と全面的に反論しており、双方の主張は平行線をたどっている。そんななか、注目されているのが