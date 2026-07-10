『news every.』の「ミダシ」が気になるニュース。「“唇縫い付け”『身に覚えない』現場を家宅捜索」についてお伝えします。◇◇◇同居する女性（42）の唇を縫い合わせたとみられる、櫻井政恵容疑者（50）。捜査関係者への取材で新たにわかったのが、櫻井容疑者の供述です。櫻井政恵容疑者（50）「身に覚えがありません」容疑を否認しているといいます。9日夜、現場となった住宅には多くの捜査員の姿が。警察車両から入り口