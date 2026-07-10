ニューストップ > スポーツニュース > サッカーニュース > フランス代表が準決勝進出…エムバペらによる2ゴールで完勝 北中米W… 北中米ワールドカップ スポーツニュース・トピックス フランス代表 SOCCER KING フランス代表が準決勝進出…エムバペらによる2ゴールで完勝 北中米W杯 2026年7月10日 7時1分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと W杯2026準々決勝でフランスがモロッコを2対0で下し準決勝進出を決めた エンバペが60分に大会トップタイとなる8得点目を記録し先制点を挙げた モロッコの枠内シュートはわずか1本に抑え、デンベレも追加点を決めた ◆フランス代表FWエムバペ、先制ゴールの場面千両役者が試合を動かす！！エンバペの理不尽な一振りでフランス🇫🇷が先制⚽️🏆️#FIFAワールドカップ 準々決勝🆚フランス×モロッコ📱#DAZN 独占ライブ配信中#本気で楽しむならDAZN@CocaColaJapan pic.twitter.com/UHBhgqznxZ— DAZN Japan (@DAZN_JPN) July 9, 2026 ◆フランス代表FWデンベレ、追加点を挙げる止まらないフランス🇫🇷！！デンベレが追加点！！豪華攻撃陣が襲いかかりあっという間に2点差に🔥🔥🏆️#FIFAワールドカップ 準々決勝🆚フランス×モロッコ📱#DAZN 独占ライブ配信中#本気で楽しむならDAZN@CocaColaJapan pic.twitter.com/yNlonFrdiP— DAZN Japan (@DAZN_JPN) July 9, 2026 ◆フランス代表、2−0で完勝し準決勝進出試合終了のホイッスルフランス🇫🇷が圧倒的な強さを見せ準決勝進出👏🏆️#FIFAワールドカップ 準々決勝🆚フランス×モロッコ📱#DAZN 独占ライブ配信中#本気で楽しむならDAZN@CocaColaJapan pic.twitter.com/dDh0v5HlXn— DAZN Japan (@DAZN_JPN) July 9, 2026 記事を読む 関連の最新ニュース 北中米ワールドカップ 記事時間 07/10 09:10 FIFA審判員を16年務めた人物、退場処分の扱いが異なる理由を考察 北中米W杯 記事時間 07/10 08:27 フランス代表FWエムバペ、1試合で数々の記録打ち立てた 北中米W杯 記事時間 07/10 07:07 同じ一発退場なのに米英で明暗分かれる…英代表DFが2試合出停に 北中米W杯