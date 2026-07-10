アメリカ南部フロリダ州にある空港の名前が「ドナルド・J・トランプ大統領国際空港」に変更されました。【映像】「トランプ大統領国際空港」 費用約9億円で変更フロリダ州にあるトランプ大統領の邸宅「マー・ア・ラゴ」に近い「パームビーチ国際空港」は9日、名称を「ドナルド・J・トランプ大統領国際空港」へと変更しました。空港側によりますと、看板の架け替えなど名称変更にかかる費用は、およそ8億9000万円に上るという