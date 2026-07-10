アメリカのトランプ大統領のフロリダ州の邸宅近くにあるパームビーチ国際空港が9日、「トランプ国際空港」に名称変更されました。トランプ氏の邸宅「マール・ア・ラーゴ」の近くにあるフロリダ州のパームビーチ国際空港が9日、正式に「ドナルド・J・トランプ国際空港」に名称変更されました。名称変更は、与党・共和党が多数を占めるフロリダ州議会が決めたもので、これまでパーム・ビーチ・インターナショナルの頭文字を取り「PBI