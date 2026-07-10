7月8日、フランス・パリのヴァンドーム広場で、日本を代表するジュエリーブランド「ミキモト」のハイジュエリーコレクションの発表会が開催。会場には「ミキモト」とパートナーシップを結ぶ「Number_i」の神宮寺勇太（28）をはじめとした国内外のセレブリティが同ブランドのハイジュエリーを纏って登場し、華麗に彩った。コレクションの様子は、女性ファッション雑誌『ELLE Japan』やファッションメディア『FASHIONSNAP』の公式Ins