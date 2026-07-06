すっかりサマーシーズン……いや猛暑へと突入してしまった。暑い時に嬉しいのがキンキンに冷えたビールである。ビアホール・夏休みの旅行・BBQなどで普段以上にビールを飲む量が増え、屋台メシや焼肉、酒のつまみなども大量に口の中へと運ばれる。しかし、食べ物の全てがビールにとって「最良の友人」だとは、必ずしも言えないのではなかろうか。例えば数年前には「ビールとジンギスカンの相性が実は良くないのでは」とSNS上で議論