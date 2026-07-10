美しい赤身に、しっかりとのった脂が絶品の“黒いダイヤ”と呼ばれる高級魚「クロマグロ」。そんなクロマグロの漁獲枠拡大に向けた議論開始。果たして漁獲量は増えるのか。我々の食卓へどう影響するのか探りました。訪れたのは都内のすし店。毎日、漁港から直送される今朝どれの魚介をその日のうちに楽しめるのが魅力です。田無漁港直売所・早津茂久社長：マグロはすごく出ます。大人気商品の一つです。マグロのおすし、刺し身、マ