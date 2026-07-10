西武は１０日、ボー・タカハシ投手のウェーバー公示手続きの申請を行ったと発表した。ブラジル出身の右腕は韓国・起亜から２２年に加入。西武で先発と救援で９２試合に登板し、２勝１０敗、防御率３・２８だった。５年目の今季はここまで１軍登板がなかった。