スーパーのコメ販売平均価格推移農林水産省は10日、全国約千店舗のスーパーで6月29日〜7月5日に販売したコメ5キロの平均価格が2週連続で値下がりし、前週に比べて96円安い3458円だったと発表した。3500円を下回るのは2024年12月23〜29日以来で、約1年半ぶりの低水準だった。積み上がった民間在庫を減らす動きが続き、価格の下落基調に変化はみられない。銘柄米の平均価格は87円安い3521円だった。ブレンド米や小売りのプライベ