アニメ「ゾンビランドサガ」シリーズを製作する「劇場版ゾンビランドサガ製作委員会」は10日、作品の“聖地”（舞台）である佐賀市と、連携協定を結ぶことを発表した。2027年4月24・25日開催『ゾンビランドサガ2027 in SAGA アリーナ（仮）』開催へ向け、SAGAアリーナの所在する佐賀市の魅力の発信や、ライブ開催に向けて盛り上げていく。締結に伴い、佐賀市庁舎（佐賀県）にて発表式が開催され、源さくら役・本渡楓が登壇した。