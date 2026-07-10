今週月曜日に起きたクレジットカード決済の代行業者「全東信」の倒産。売上げが回収できない店が相次ぎ、被害は50万円以上と話す店もありました。東京・港区の飲食店。「本マグロのお刺身3点盛りです」毎日全国から旬のマグロを仕入れている人気店ですが、ある対応に追われていました。まぐろダイニング やまと店主 篠善昭さん「一点、お店からお知らせがありまして。噂のあれです。現金決済のみになってしまうんです