サッカーノルウェー代表のアーリング・ハーランド選手が日本時間9日、自身のインスタグラムを更新。ストーリーズに「私の名前を検索して」と呼びかける投稿を行いました。ハーランド選手は現在、FIFAワールドカップ2026でノルウェー代表の一員として出場中。7得点を挙げ、チームのベスト8進出に大きく貢献しています。次戦ベスト4進出をかけて日本時間12日にイングランド戦を控えるなか、この日はインスタグラムのストーリーズで「