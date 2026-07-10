news every.』の「ミダシ」が気になるニュース。「中国の靴工場で火災28人死亡習近平国家主席が責任追及を指示」についてお伝えします。◇◇◇建物からふき出す炎。9日、中国・福建省で大規模な火災が発生しました。真っ黒な煙の先には、屋上にとり残された人の姿が…。ハシゴを使って避難する人も。中国メディアによりますと、消防や警察など救助隊500人あまりによって、建物にとり残された200人以上が救出されましたが