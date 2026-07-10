全東信の破産手続き開始を受け、カード決済ができないことを伝える飲食店の貼り紙＝9日、大阪市クレジットカードの決済代行を手がける全東信（大阪市中央区）の破産手続き開始を受け、契約していた飲食店などは売上金の回収に不安を募らせている。カード利用率が5割を超える店も多く、中小規模の事業者の資金繰りに致命的なダメージとなりかねない。契約店舗は約2万店で、混乱は全国に拡大した。事業者は新たな決済代行会社を探