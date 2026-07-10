松山ケンイチ （C）ORICON NewS inc.オリコンニュース

直前の番組に出演していた蒼井優不在 松山ケンイチが「ラヴィット」で謝罪

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • TBS『ラヴィット！』にドラマ『Tシャツが乾くまで』の出演者3人が登場した
  • 主演の蒼井優が不在だったため、松山ケンイチが冒頭から仰々しく謝罪する事態に
  • 裏番組MCの山里亮太は自身のXで「原因とされている者です」と早速反応した
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