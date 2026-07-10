名古屋駅前の名鉄百貨店だったビルに、「ヨドバシカメラ」が入ります。名古屋鉄道は10日、名古屋駅前のビルの中に「ヨドバシカメラ」を出店すると発表しました。この夏の間の開店を目指し調整を進めていて、名鉄百貨店が入っていたビルの地下1階から地上4階にテナントを構えるとしています。名古屋駅前では、名鉄百貨店などが2月に閉店して以降もバスセンターなどが営業を続けていますが、再開発計画の見直しでビルは