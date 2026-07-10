江崎グリコの「ビスコ」江崎グリコは10日、菓子の「ビスコ」やアイスクリームなど169品目を10月1日出荷分から順次値上げすると発表した。改定率は3〜15％。これとは別に、価格を据え置いて内容量を減らす実質値上げは9品目で実施する。物流費やエネルギー価格などの上昇が要因だと説明した。「ビスコ」の希望小売価格は約167円から約175円に、「Bigプッチンプリン160g」は約189円から約200円になる。