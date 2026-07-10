DeNAは10日、育成選手だった浜地真澄投手（28）と支配下契約を結ぶことが決まったと発表した。背番号は「052」から「52」に変更となる。福岡大大濠から16年ドラフト4位で阪神に入団し、24年12月の現役ドラフトでDeNAに移籍した。25年オフに戦力外を通告され、育成選手として再契約。今季はここまでファーム・リーグで中継ぎで23試合に登板して2勝0敗、防御率1・99の好成績を残していた。浜地は球団を通じて「ここに至るまで