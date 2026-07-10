『news every.』の「ミダシ」が気になるニュース。「“ライバー殺人”懲役20年求刑遺族の思い『絶対に許さない』」についてお伝えします。◇ライブ配信者として活動していた佐藤愛里さん（当時22）が、去年3月、東京・高田馬場で配信中に襲われ殺害された事件。検察側は、懲役20年を求刑しました。検察側「復讐心や憤怒の感情から行為に及んだ。被害者が受けた肉体的苦痛や恐怖感、絶望感は計り知れない」殺人の罪に問われ