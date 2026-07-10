俳優の市村正親と篠原涼子の息子・市村優汰が、7月6日にインスタを更新。まさかの“歌唱力”を披露し、驚きの声が集まっている。【写真】「お母さんにそっくり」鼻ピアス姿でジャスティン・ビーバーを歌唱する市村優汰お騒がせな市村優汰の私生活2021年、父の正親が主演するミュージカル『オリバー』で俳優デビューした優汰。翌2022年12月からは父と同じ大手芸能事務所「ホリプロ」に所属し、舞台やドラマなどに挑戦してきた。