アメリカとイランが報復攻撃を繰り返すなか、トランプ大統領に暗殺計画があったとの報道がでました。前の最高指導者ハメネイ師の葬儀が終わり、この後イランは交渉と戦闘、どちらの道をとるのでしょうか？CNNは9日、複数の関係者の話として、イランがトランプ大統領を暗殺する計画を立てていることを示す最新の機密情報について、イスラエルが今週、アメリカに伝達したと報じました。アメリカトランプ大統領「私はイランの殺害リ