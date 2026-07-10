SNSで話題になってるある食べ物をNスタが取材してきました！【画像で確認】「バレリーナの夜食」の作り方SNSで話題簡単でヘルシー「バレリーナの夜食」今、SNSで、あるレシピ動画が話題になっています。見た目はピンク色の粒々が入った白いお餅のようで、その名は「バレリーナの夜食」。必要な材料は？「バレリーナの夜食」を作った純30さん「ヨーグルト1パックに剥いたグレープフルーツを混ぜて、あとは水切りするだけ」【「