《髪切る時は静かーな空間が好き。もう少し切ろ》7月4日、自身のInstagramを更新し、散髪したことを報告した元人気俳優。芸能界の第一線から姿を消した今も、その近況に注目が集まっている。その人物とは、高岡蒼佑氏（44）だ。高岡氏といえば、2000年公開の映画『バトル・ロワイアル』のオーディションで、約6000人の応募者の中から主要生徒の1人である杉村弘樹役に抜擢され、一躍注目を集めた。その後、2005年の映画『パッチギ！