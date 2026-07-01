こんにちは、シューフィッターの佐藤靖青（旧・こまつ）です。靴の設計、リペア、フィッティングの経験と知識を生かし、革靴からスニーカーまで、知られざる靴のイロハをみなさまにお伝えしていこうと思います。リカバリーサンダルの流行が止まりません。歩きながら疲労回復（リカバリー）できるなんて、まさに“魔法のサンダル”に思えます。ところが、かえって足を痛めてしまうケースが増えているそうです。一体、なぜなのでしょ