大阪人はケチだと言われる。今春、大阪駅直結のフードコート「タイムアウトマーケット大阪」の閑散ぶりが話題となった。その原因は、大阪独特の気質にあるのか。人気サイト「東京DEEP案内」管理人で、大阪生まれの逢阪まさよしさんが現地リポートした――。■「コテコテの大阪」はもう古い皆様が「大阪」、もしくは「大阪人」に持つイメージというのは、相変わらずテレビに出てくる小うるさい芸人みたいなものか、所謂“コテコテ”