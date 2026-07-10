クレジットカードの決済代行を手がける「全東信」が破産手続きに入った問題で、政府は飲食店などの支援を実施します。赤沢経産大臣：資金繰りや事業継続に影響が出ないように、少しでも不安がないようにするために万全を期してまいりたい。政府は、中小・小規模事業者向けの特別相談窓口を全国378カ所の政府系金融機関に設置するほか、セーフティネット貸付の要件を緩和して対象を広げます。「全東信」と契約していた飲食店では、