皇室典範改正案をめぐり、きょうおこなわれた衆議院本会議で、中道改革連合の少なくとも4人の議員が党の賛成方針に反して採決前に退席しました。中道は、これまで衆参両院の議長・副議長がまとめた皇室典範改正案の付帯決議案について、▼皇室に迎えた養子の子の皇位継承資格の是非について、速やかに検討することを追記することや、▼女性宮家の創設や女性天皇の是非についても、今後の安定的な皇位継承の検討対象とするよう修正