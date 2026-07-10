9日、滋賀県湖南市の野洲川で、川遊び中に行方不明になっていた男子高校生2人が発見され、死亡が確認されました。9日午後4時ごろ、滋賀県湖南市の野洲川で、男子高校生から「5人で遊んでいて1人が溺れた。1人が助けに入ったがその子も溺れた」と消防に通報がありました。警察と消防などが捜索したところ、およそ2時間半後に数十メートル下流の深さおよそ2.5メートルの川底から、湖南市の高校1年生・藤原幸人さん（15）と冨田遥斗さ