メ～テレ（名古屋テレビ） 岐阜県高山市で、「白いスズメ」が住宅の近くに現れ、話題になっています。 「白いスズメ」が現れたのは、高山市清見町の藤本責男さん（71）の自宅です。 藤本さんの自宅の周りではスズメをよく見かけるということですが、2週間ほど前から「白いスズメ」が現れました。 最初はどこかで飼われていたブンチョウかと思ったそうですが、よく見るとスズメだったということです。 「（白