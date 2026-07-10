4月期に放送されたドラマ『夫婦別姓刑事』（フジテレビ系）の撮影中に起きた"身体接触"をきっかけとした佐藤二朗（57）と橋本愛（30）間のトラブルが長引いている。【写真を見る】「僕のところは全てカットしてほしい」フジテレビの声明を受けて、佐藤二朗が投稿したX内容。橋本愛との騒動に言及した佐藤の恩人・渡辺えりほかフジテレビが7月7日に再び声明を出し、詳しい経緯を報告した後、佐藤は、〈フジテレビは、なぜ、そこ