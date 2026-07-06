「ちょっと面倒だな」と、飲食店のスマホ注文にためらった経験はないだろうか。人手不足の現場を支える便利な仕組みだが、操作に戸惑う客がいるのも確かだ。調査では利用経験者が6割を超える一方、シニア世代には拒否感も強いという。今回は、そんな新しい仕組みをめぐる、ある夜の居酒屋での出来事を紹介したい。◆スマホで注文する店でのひと悶着山本聡さん（仮名・22歳）は友人4人と、いつもの居酒屋で楽しい時間を過ごしていた