「マネーロンダリングで特殊詐欺に加担した若者の末路です！」【写真】「どう見てもAI」詐欺広告と疑われた城島の“警察庁”映像鋭い視線でこちらを見つめ、手にした原稿をグシャグシャに握り潰しながら力強く言い放った男性――。警察庁の公式X（旧ツイッター）上で公開された映像に登場したのは、元TOKIOの城島茂だ。「AIの詐欺広告かと」ツッコミの嵐7月10日にアップされたのは、「送金犯罪」に関して注意喚起を行う犯罪防