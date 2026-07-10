モデル平子理沙が、メジャー観戦を報告し注目されている。１０日までにインスタグラムで「ハロ〜！！今日はドジャース対ロッキーズ戦を観に行ってまいりました〜！！！」と報告。「佐々木投手が出場！！たくさん応援しました〜今日もたこ焼きを食べて、この可愛いカップに入ったマンゴーコラーダをいただきましたテキーラが強かったけど、暑い日にとっても美味しかったよ」とつづり、大きな「マンゴーコラーダ」を持っ