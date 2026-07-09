日本時間7月8日、MLBロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平が本拠地で行われたロッキーズ戦に「1番・指名打者」で先発出場。初回の第1打席で2試合連発となる20号先頭打者ホームランを放ち、メジャー通算300本塁打を達成した。【写真】「今見ると本当に尊い」極秘体制の中、公開されていた“妊娠中の真美子さん”「16万年かかる」“返済計画”大谷は、続く9日にも先発出場。4打数無安打に終わり3試合連発弾とはならなかったものの