中国は、ネットを使った海上の装置で、打ち上げ後に切り離されるブースターロケットを回収する世界初の技術に成功したと発表した。中国国営メディアによると、10日、「長征10号B」ロケットが中国南部の海南商業宇宙発射場から打ち上げられ、その後、切り離されたブースターロケットをネットを使った海上の装置で回収したという。ブースターロケットを回収することで機体の再利用が可能となり、打ち上げコストの大幅な削減につなが