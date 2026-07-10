韓国IKEA、育休明けの役員を平社員へ降格→退職勧告か　大統領も反応「旧態依然の経営姿勢、容認できない」サーチコリアニュース

韓国IKEA、育休明けの役員を平社員へ降格→退職勧告か 大統領も反応

by ライブドアニュース編集部

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この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 韓国のイ・ジェミョン大統領がIKEAコリアの育休問題に言及した
  • 育休取得後に復職した役員を平社員に降格し退職勧告したとの疑惑があり
  • 「事実と判明すれば国際基準に沿って厳正に対処する」と大統領は強調した
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