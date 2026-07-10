俳優の安川摩吏紗さんが7月7日、自身のインスタグラムを更新。腹筋の”むっちり期”と”パキパキ期”の違いを披露しました。【写真を見る】【安川摩吏紗】腹筋の“むっちり期”と“パキパキ期”の劇的ビフォーアフターを公開！ 驚異のボディコントロールにファン衝撃「どっちの腹筋も素敵」安川さんは、「むっちり期とパキパキ期。」と題して、「いまはむっちり期で、ぎゅっと身が詰まってる感じで厚みもあり、足腰がたいへんボリ