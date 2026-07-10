NATO首脳会議の記者会見で話すトランプ米大統領＝8日、アンカラ（ゲッティ＝共同）【ニューヨーク共同】トランプ米大統領が動画投稿アプリ「TikTok（ティックトック）」でのフォロワー数を念頭に「私が1位だ」との発言を繰り返し、波紋が広がっている。実際はインフルエンサーや歌手、芸能人ら世界の人気者に遠く及ばない。トランプ氏は指摘に「各国首脳の中で最多」を指すと交流サイト（SNS）で説明した。1位を主張する発言は