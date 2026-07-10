ギャルママモデルの日菜あこが9日に自身のアメブロを更新。東京ディズニーランドの人気レストランの当日券を取るコツを紹介した。【映像】藤本敏史、長女とディズニーデート「ヤバい脚の長さ！」この日、日菜はTDLにあるビュッフェレストラン「クリスタルパレス・レストラン」について「予約必須」と切り出し「1カ月前からの予約だとなかなか取れないけど当日券ならとりやすい」と説明した。さらに「しかもインパしてなく