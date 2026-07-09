テレビ朝日系「まいにち大喜利＆賞レース」が８日に放送され、アルコ＆ピース・平子祐希、酒井健太がＭＣを務めた。この日は「神速４９秒ウラの顔！芸人あるよねぇ選手権」を進行した。「芸人あるある」のネタが続く中、ゲストのコスプレイヤー・えなこも驚がくの「コスプレイヤーあるある」を披露。「コスプレしてると。キャラクターによって眉毛の色とか、太さとか違うんで。もう、最終的に、みんな、まゆ毛なくしてます