鳥取県米子保健所は９日、米子市内に住む家族で５０〜８０歳代の男女３人が毒キノコを食べ、腹痛や吐き気など食中毒症状を起こしたと発表した。いずれも軽症で、すでに回復している。保健所によると、３人は６日夕、自宅の庭で採取をした毒のある「ニセショウロ」を炊き込みご飯にして食べた後、症状が出た。食用のショウロと間違って採取したという。ニセショウロは、夏から秋に林の中の砂地などに発生する。同保健所は「食