韓国の尹錫悦前大統領の妻・金建希氏に高級ブランド品を贈った罪などに問われている世界平和統一家庭連合、旧統一教会の韓鶴子総裁に対し、特別検察官は10日、懲役13年を求刑しました。10日午前、車椅子に乗って裁判所に姿を見せた旧統一教会の韓鶴子総裁。韓総裁は4年前、教団幹部だった男と共謀し、教団の事業で便宜を受ける目的で金氏に高級ブランド品を、また尹前大統領の側近の国会議員に、現金1000万円あまりを不正に贈った