乃木坂46の動画が「歌が下手すぎて炎上」とSNSで拡散されている。番組で披露した生歌3つが切り抜かれ、《プロとして恥ずかしい》《他のグループと比べて劣りすぎている》《放送事故レベル》といった声がSNSにあふれた。【こちらも読む】生田絵梨花は中学校まで文京区の公立で学び、東京音大付属に進学 高3で乃木坂46を一時活動休止の背景そもそも乃木坂46はビジュアルやコンセプト重視のグループとして知られており、歌唱力重