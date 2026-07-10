記録的な暑さなど、気候変動による「食」への影響が懸念されています。今年はスーパーエルニーニョへの警戒から、コーヒー豆が高騰。各社は新たに「豆を使わないコーヒー」の投入を始めました。一杯、一杯、丁寧にじっくりと淹れたコーヒー。挽きたての豆の優しい香りが広がる喫茶店は、今、苦境にあるといいます。カフェベルニーニ 2代目マスター岩崎健一さん「値付けは非常に難しい」先月、一部のコーヒー豆の値上げを決