2007年にセクシー女優としてデビューし、絶大な人気を誇っていた七海ななさん（37歳）。2011年に引退してからは、俳優、タレント、歌手としてマルチに活動。『タモリ倶楽部』の人気コーナーだった空耳アワーの“空耳役者”としても話題に。さらに2021年には第一子妊娠と同時に、2018年に結婚していたことを公表した。「結婚はすぐに発表するつもりでした。でも周りから『それはエゴだ』と言われて……」業界を引退し、結婚と出産を