佐藤二朗さんと橋本愛さんのW主演ドラマ「夫婦別姓刑事」を巡るハラスメント騒動が尾を引くなか、7月1日に発表されたフジテレビの定期人事異動が思わぬ形で注目を集めている。同ドラマのプロデューサーを務めた社員が「昇格・昇進」と明記される形で異動したことが判明。「中居騒動」後の再建を目指す組織再編の矢先というタイミングの悪さに、現場の社員からは困惑の声も上がっている。「大小の組織を平準化し、各部署の人数を